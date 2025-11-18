“Msafara wa Uimara” (Samoud) Mpya Unakuja; Msafara wa Nchi Kavu Waelekea Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, wakati mashambulizi ya wanajeshi wa Kizayuni dhidi ya abiria wa meli za Msafara wa Samoud katika maji ya kimataifa bado yamekita katika akili za watu, wanaharakati wa Tunisia wanajiandaa kuzindua msafara mpya kuelekea Ukanda wa Gaza.

Katika muktadha huu, imeripotiwa kuwa msafara mpya utasafiri kuelekea Ukanda wa Gaza kwa njia tofauti katika miezi ijayo. Msafara huu utakuwa mkubwa kuliko ule wa awali kwa idadi ya meli zinazoshiriki.

Pia imesemekana kwamba safari hii, Tunisia haitakuwa mahali pa kukusanyia meli za msafara huu, bali meli hizo zitapita tu katika maji ya kikanda ya Tunisia, na nchi nyingine kama Algeria zinatarajiwa kuwa mahali pa kukusanyia wanaharakati wanaounga mkono Palestina.

Jina la Mauritania pia limetajwa kama nchi ambayo inaweza kushiriki katika mchakato huu. Bandari za Libya, haswa Tripoli au Misrata, au Misri pia zinaweza kutumika katika mpango huu. Wanaharakati wa Tunisia walitangaza kwamba nchi kadhaa zitashiriki katika mpango huu, kwa sababu Ukanda wa Gaza bado uko chini ya kuzingirwa licha ya kutekelezwa kwa usitishaji vita.

Imeripotiwa pia kuwa msafara wa ardhini uliobeba misaada ya kibinadamu pia utaondoka Mauritania na kufika kwenye kivuko cha Rafah baada ya kupitia Libya na Misri.