Trump Adai: Azimio la Gaza Litasaidia Amani Ulimwenguni!

Kulingana na shirika la habari la Abna, Rais wa Marekani Donald Trump aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social: "Ninawapongeza watu wa ulimwengu kwa kura ya kushangaza ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ninapongeza ujumbe wa amani."

Trump alisema kuwa kupitishwa kwa azimio la Gaza katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaongoza kwa amani zaidi ulimwenguni kote.

Alipongeza Umoja wa Mataifa, nchi 15 wanachama wa Baraza la Usalama, na wafuasi wa mpango huo kati ya nchi za Kiislamu na Kiarabu, zikiwemo Qatar, Misri, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Indonesia, Uturuki, na Jordan, na kuongeza: "Habari zaidi za kusisimua kuhusu wanachama wa ujumbe na masuala mengine yanayohusiana na azimio hili yatatangazwa katika wiki zijazo."

Kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilifanyika Jumatatu usiku kwa saa za New York (Jumanne alfajiri kwa saa za Tehran) kuhusu rasimu za maazimio mawili yaliyopendekezwa na Marekani na Russia kuhusu Ukanda wa Gaza, na azimio la Marekani kuhusu Gaza lilipitishwa kwa kura 13.

Wanachama 13 wa Baraza la Usalama walipiga kura ya ndiyo kwa rasimu ya azimio la Marekani kuhusu Gaza, huku wawakilishi wa Russia na China wakijizuia kupiga kura. Azimio hili linaanzisha msingi wa kisheria unaohitajika kwa ajili ya kuunda ujumbe wa amani na jeshi la kimataifa la kuleta utulivu wa usitishaji vita huko Gaza.