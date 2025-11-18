Trump: Sijafurahishwa na Mexico; Naweza Kulenga na Huko pia

Kulingana na shirika la habari la Abna, Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari: "Nitafanya kila kitu kuzuia mtiririko wa dawa za kulevya. Wikiendi hii, nilipoangalia Mexico City; niliona matatizo mengi huko. Nimezungumza na maafisa wa Mexico, na wanajua msimamo wangu. Sijafurahishwa na Mexico."

Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika Bahari ya Karibea na kwenye mpaka wa Venezuela kwa kisingizio cha kupambana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya.

Washington inalenga meli zinazopita kwenye mipaka ya Venezuela kwa kisingizio cha kupambana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Ikulu ya White House haijatoa maelezo yoyote kuhusu madai kwamba watu walengwa katika mashambulizi zaidi ya 20, katika Bahari ya Karibea na Pasifiki Mashariki, walikuwa kweli walanguzi. Wataalam wanasema hata kama lengo ni walanguzi, mashambulizi kama haya yanachukuliwa kuwa "mauaji bila hukumu."