Kulingana na shirika la habari la Abna, baada ya kura ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu azimio la Marekani kuhusu Gaza, Vasily Nebenzya, Mwakilishi wa Kudumu wa Russia katika Umoja wa Mataifa, alielezea njia ya kupitisha waraka huo kama udanganyifu na akaonya juu ya matokeo yake.

Kulingana na Nebenzya, tofauti na mpango wa utawala uliopita wa Marekani, ambao haukutaja "kuvunja silaha kwa Gaza" na "hatua pana za lazima," azimio jipya linafafanua majukumu kwa vikosi vinavyotumwa ambayo yanaweza kuwafanya kuwa moja ya pande zinazozozana na kupanua asili ya utume zaidi ya operesheni ya ulinzi wa amani. Alisisitiza kuwa hakuna hata moja ya nchi zilizo tayari kushiriki kutuma vikosi zilizokubali majukumu kama hayo.

Mwakilishi wa Russia pia alitangaza kwamba wanachama wa Baraza la Usalama hawakuwa na muda wa kutosha wa kuchunguza maandishi kwa uangalifu na kufikia maelewano juu yake, na kwa namna fulani walikabiliwa na "shinikizo la muda."

Kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilifanyika Jumatatu usiku kwa saa za New York (Jumanne alfajiri kwa saa za Tehran) kuhusu rasimu za maazimio mawili yaliyopendekezwa na Marekani na Russia kuhusu Ukanda wa Gaza, na azimio la Baraza kuhusu Gaza lilipitishwa kwa kura 13.

Wanachama 13 wa Baraza la Usalama walipiga kura ya ndiyo kwa rasimu ya azimio la Marekani kuhusu Gaza, huku wawakilishi wa Russia na China wakijizuia kupiga kura.