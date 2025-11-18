Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Rodion Miroshnik, Mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia kwa masuala ya Ukraine, alisema katika mahojiano na gazeti la Izvestia: "Hadi sasa, Moscow haijapokea ujumbe kutoka Kyiv kuhusu kusitishwa kwa mchakato wa mazungumzo."

Akizungumzia kupita kwa zaidi ya siku 100 tangu duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Ukraine na Russia huko Istanbul, Uturuki, aliongeza: "Licha ya ukweli kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine imetangaza kumalizika kwa mazungumzo na Russia, bado hawajachukua hatua rasmi kupitia njia za kidiplomasia kumaliza mazungumzo."

Afisa huyo wa Russia aliarifu juu ya kuwasilishwa kwa rasimu ya mapendekezo ya Russia ya kufikia usitishaji vita katika mazungumzo yaliyopita na kusema: "Hadi sasa, Ukraine haijachukua msimamo juu ya mapendekezo haya."

Hapo awali, Alexey Polishchuk, Mkurugenzi wa Kurugenzi ya Pili ya CIS katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, alikuwa ameiambia TASS kwamba Moscow iko tayari kuanzisha tena mazungumzo na Ukraine huko Istanbul na kwamba mpira sasa uko kwa Kyiv. Aliongeza kuwa upande wa Ukraine "umesitisha" mazungumzo, na maafisa wa Uturuki pia wameomba mara kwa mara kuanzishwa tena kwa mchakato huo.