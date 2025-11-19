White House: Trump Atatia Saini Muswada wa Kufichua Nyaraka za Epstein

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu jarida la Barron’s, White House ilitangaza kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anakusudia kutia saini azimio la Congress linaloitaka Wizara ya Sheria kufichua faili za Epstein.

Afisa mwandamizi wa White House aliliambia Barron’s: "Muswada huu utatiwa saini mara tu utakapofika White House."

Wasiwasi wa Johnson kuhusu kasi ya kupitishwa kwa kufichuliwa kwa nyaraka za Epstein

Pembeni mwa chakula cha jioni rasmi katika White House jana usiku, Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, Mike Johnson, alitangaza kuwa amekuwa "amevunjika moyo sana" na uamuzi wa Seneti wa kupitisha bila pingamizi mpango wa kisheria wa kufichua nyaraka za Epstein.

Aliongeza kuwa azimio hilo lilipitishwa bila kuzingatia marekebisho ambayo yeye na Warepublican wengine wa Baraza la Wawakilishi walikuwa wamependekeza hapo awali.

Baraza la Wawakilishi na Seneti ya Marekani zote mbili zimeunga mkono mpango wa kuitaka Wizara ya Sheria kufichua nyaraka zinazohusiana na Epstein.

Nyaraka za mawasiliano ya Epstein bado ni kiini cha mijadala ya kisiasa nchini Marekani, huku wanachama wa vyama vyote viwili, Democratic na Republican, wakilaumiana kwa kuhusika na mtandao wa biashara ya binadamu wa bilionea huyo aliyelaaniwa.

Vyombo vya habari vya Marekani vilitangaza kuwa Trump atatia saini muswada wa kufichua nyaraka za Epstein Jumanne usiku au Jumatano. Trump, baada ya kubadilisha msimamo wake, hatimaye alikubali kufichuliwa kwa nyaraka hizi.