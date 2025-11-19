Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Waziri Mkuu wa Poland, Donald Tusk, leo Jumanne alitangaza waliosababisha mlipuko wa reli nchini humo.

Kuhusu suala hili, Waziri Mkuu wa Poland alidai: "Raia wa Ukraine walioshirikiana na huduma za ujasusi za Urusi walilipua reli nchini Poland."

Donald Tusk hakutoa maelezo zaidi kuhusu jambo hili.

Hii inakuja wakati hapo awali Warsaw ilidai kuwa huduma za ujasusi za Urusi zilihusika katika tukio la mlipuko wa njia ya reli ya nchi hiyo.

Msemaji wa Waziri wa Usalama wa Ndani wa Poland alidai nchini humo: "Kila kitu kinaonyesha kuwa tukio la reli mashariki mwa Poland lilitokea kwa mpango wa huduma za siri za Urusi, na lengo lake kuu lilikuwa kuvuruga mchakato wa kusafirisha msaada kwa Ukraine!"

Hadi sasa, Moscow haijajibu shutuma hii kutoka Warsaw.