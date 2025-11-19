Marekani: Mkataba wa Ushirikiano wa Nyuklia na Uuzaji wa F-35 kwa Saudi Arabia Umekamilika

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, White House katika taarifa kuhusu matokeo ya mkutano kati ya Trump na bin Salman mjini Washington ilitangaza: "Mfululizo wa mikataba muhimu imekamilishwa ambayo inaimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Saudi Arabia, inapanua fursa za ajira zenye malipo makubwa kwa Wamarekani, inaimarisha minyororo muhimu ya usambazaji na utulivu wa kikanda, na inatanguliza usalama, viwanda na wafanyakazi wa Marekani."

Taarifa hiyo iliongeza: "Mafanikio muhimu yanajumuisha makubaliano ya ushirikiano wa nyuklia wa kiraia, kuendeleza ushirikiano katika madini muhimu, na Hati ya Makubaliano katika akili bandia (AI), yote haya yakionyesha ahadi ya Marekani ya kufanya mikataba ambayo inawanufaisha moja kwa moja wananchi wa Marekani."

White House katika taarifa yake ilitangaza: "Marekani na Saudi Arabia zilisaini tamko la pamoja kuhusu kukamilisha mazungumzo kuhusu ushirikiano katika nyanja ya nishati ya nyuklia ya kiraia. Tamko hili linajenga msingi wa kisheria kwa ushirikiano wa mabilioni ya dola na wa miongo kadhaa na Saudi Arabia katika nyanja ya nishati ya nyuklia."

White House iliendelea katika taarifa yake: "Trump na bin Salman walitia saini Mkataba wa Kimkakati wa Ulinzi wa Marekani na Saudi Arabia (SDA), ambao ni mkataba wa kihistoria unaoimarisha ushirikiano wetu wa ulinzi wa zaidi ya miaka 80 na kuzuia mashambulizi katika Mashariki ya Kati."

Taarifa hiyo iliongeza: "Trump aliidhinisha kifurushi kikubwa cha ulinzi ambacho kinajumuisha uwasilishaji wa ndege za kivita za F-35 (kwa Saudi Arabia). Trump pia alifikia makubaliano ambayo Saudi Arabia itanunua takriban mizinga 300 ya Marekani."