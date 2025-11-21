Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Vasily Nebenzya alisema katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Ukraine: "Volodymyr Zelensky anawaagiza Vikosi vya Wanajeshi vya Ukraine kushikilia nafasi zao hadi askari wa mwisho na hataki kupoteza miji ya Ukraine."

Alisema: "Licha ya ukweli kwamba idadi kubwa ya vikosi vya Ukraine imezungukwa, licha ya hasara kubwa, uhamasishaji wa lazima, na hatari kwa raia, kiongozi wa serikali ya Kyiv hataki kukubali kupoteza miji na anazuia kujiondoa kwa vikosi."

Nebenzya aliongeza: "Mbinu hizi za uongozi wa Ukraine hazina uhusiano wowote na hali halisi ya uwanja wa vita na ni za kisiasa tu."