Kallas: "Tumemwekea vikwazo Dagalo"; Tunatafuta kuunga mkono Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Kaja Kallas, Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, alitangaza: "Tumemwekea vikwazo Abdel Rahim Dagalo, kamanda namba mbili wa Kikosi cha Msaada wa Haraka nchini Sudan."

Mkuu wa sera za kigeni wa EU aliendelea kusema juu ya suala hili: "Ili mpango wowote wa amani kufanikiwa, mpango huo lazima uwe na uungwaji mkono wa Ukraine na Ulaya. Vikwazo vinaipiga Urusi kwa nguvu, na hatua zaidi ziko njiani. Tuna mpango wazi wa hatua mbili: kudhoofisha Urusi na kuunga mkono Ukraine."

Kaja Kallas kisha alidai: "Shinikizo linapaswa kuwekwa kwa mshambuliaji, sio kwa mwathirika, kwa sababu kugharamia uchokozi kunauchochea zaidi."