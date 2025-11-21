Afisa wa Marekani: Wakati Umefika wa Kumaliza Vita vya Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alisema: "Natumai sote tutakubaliana juu ya jambo hili kwamba vita vya Ukraine havitamalizika kwa suluhisho la kijeshi."

Aliongeza: "Gharama ambazo pande zote zimepata katika vita vya Ukraine ni za kuangamiza, na wakati umefika wa kumaliza vita hivi."

Afisa huyo wa Marekani alieleza: "Tutaendelea kutoa silaha kwa Ukraine kwa ajili ya kujitetea."

Alifafanua: "Ikiwa Urusi itaendelea kupuuza maombi ya kusitisha mapigano, tunaweza kuweka gharama za ziada za kiuchumi kwa nchi hiyo."

Ikulu ya White House hapo awali ilitangaza katika taarifa kwamba mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine yanaendelea, na Rais Trump anaunga mkono mpango wa amani uliowasilishwa.

Ikulu ya White House pia ilitangaza kwamba Trump amevunjika moyo na pande zote mbili zinazohusika katika vita vya Ukraine.