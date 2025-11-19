Upinzani wa Palestina: Mlipuko wa Lebanon ni Pigo Kali kwa Wafuasi wa Amani na Israel

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Palestina Shihab, Kamati za Upinzani wa Palestina zilitoa taarifa kujibu mauaji ya kambi ya Ain al-Hilweh.

Taarifa hiyo inasema: “Tunalaani vikali mauaji ya kutisha ya Wapalestina yaliyofanywa na adui wa Kizayuni katika kambi ya Ain al-Hilweh.”

Kamati za Upinzani wa Palestina ziliongeza: “Mauaji haya mapya kwa mara nyingine tena yanafunua sura halisi ya utawala wa Kizayuni, ambao umejengwa juu ya mauaji ya halaiki na mauaji ya kimbari. Tunachukulia shambulio dhidi ya kambi ya Ain al-Hilweh kama pigo kali kwa wale wote wanaotegemea kurejeshwa kwa uhusiano wa kawaida, kuishi pamoja, na makubaliano ya amani na wavamizi.”

Adui wa Kizayuni saa chache zilizopita alishambulia kambi ya 'Ain al-Hilweh' katika mji wa Saida kusini mwa Lebanon kwa droni, na kusababisha watu 13 kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa.

Katika siku za hivi karibuni, utawala wa Kizayuni umekiuka mara kwa mara usitishaji vita na kulenga maeneo mbalimbali ya Lebanon.