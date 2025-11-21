Utekelezaji wa programu 2,000 kwa wakati mmoja sambamba na Wiki ya Basiji katika jiji la Rasht

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kanali Hasan Amini, Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi (Sepah) katika eneo la kati la Rasht, leo Ijumaa 30 Aban 1404, katika mazungumzo yake na waandishi wa habari katika Mahdiyeh Rasht kwa mnasaba wa Wiki ya Basiji, alitoa heshima kwa siku ya mwanzo ya Wiki ya Basiji ya Wanyonge na kusema:

“Basiji ni alama ya uwepo wa wananchi, uimara wa kitaifa, uelewa wa umma na uchangamano wa kiroho.”

Akiomboleza siku za shahada ya Bibi Fatima Zahra (s), alisema kuwa sambamba na Wiki ya Basiji na kuingiliana kwa siku hizi tukufu, mipango ya kimkakati iliyo na msingi wa utekelezaji, sambamba na malengo ya tauhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu, imepangwa kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuongeza usalama katika mitaa.

Akimulika jukumu adhimu la wanaharakati wa Basiji katika kuimarisha usalama wa kudumu mijini na kusaidia shughuli za kiintelijensia na kiusalama katika Vita vya Siku 12, Amini aliongeza kuwa:

• Sambamba na Wiki ya Basiji, moja ya mazoezi makubwa ya usalama yatafanyika kwa kuanzishwa kwa doria za Razaviyun, zikiwa na doria 2,200 za magari katika maeneo mbalimbali ya Rasht na barabara kuu.

• Mazoezi haya yatafanyika tarehe 5 Azar, ambayo ni siku ya kuanzishwa kwa Basiji ya Wanyonge.

Akieleza kuhusu ratiba za Wiki ya Basiji, alisema:

• Siku ya shahada ya Bibi Fatima Zahra (s), kutafanyika mkusanyiko mkubwa wa Fatimiyya kwa ushiriki mkubwa wa kina dada wa Basiji katika Uwanja wa Manispaa na Shahidai Zehab.

• Siku hiyo hiyo, mazishi ya miili mitukufu ya mashahidi saba wasiojulikana wa Vita vya Kujihami vitafanyika kuanzia saa 2:30 asubuhi, yakianza kutoka Makao ya Sepah Rasht na kumalizika baada ya mkusanyiko wa Fatimiyya.

Amini alisisitiza kuwa katika sherehe ya “Salam kama Shahid Salami”, viongozi wa serikali, maafisa wa vikosi vya Basiji na familia za mashahidi watapewa heshima maalumu. Pia alisema kwamba iwapo taasisi za serikali zitatangaza utayari wa kuanzisha vituo vya Basiji, Sepah ya Rasht iko tayari kufanya hivyo mara moja.

Aidha, akirejea matembezi ya jamii ya wafanyakazi katika njia ya kiwanda cha Sekta ya Viwanda ya Sepidrud kwa ajili ya kukumbusha shambulio la hivi karibuni la utawala wa Kizayuni katika moja ya makampuni ya eneo hilo, alisema kuwa:

• Katika Wiki ya Basiji, harakati ya kusoma vitabu iliyojikita kwenye vitabu vilivopata sifa kutoka kwa Kiongozi wa Mapinduzi itatekelezwa chini ya mpango wa Amin.

Amini alibainisha kuwa zaidi ya programu 2,000 za Wiki ya Basiji zimepangwa katika vituo vya Basiji vya akina kaka na dada na kusema:

“Basiji ni nguvu bora na madhubuti ya nchi katika nyanja zote.”

Aliongeza kuwa:

• Mkusanyiko wa nguvu ya Basiji utafanyika tarehe 5 Azar.

• Kumbukumbu za mashahidi katika mitaa zitatekelezwa chini ya mpango wa “Heshima ya Mtaa”.

• Karavani za afya na huduma za uchunguzi bure zitatoa huduma katika vituo vya Basiji.

Aidha, akirejea mashindano ya michezo na sherehe mbalimbali katika vituo vya Basiji pamoja na vikao vya kielimu na kimtazamo vinavyoongozwa na wahadhiri mashuhuri wa mkoa na wilaya, alisema:

• Programu maalumu ya “Mama Yangu Anakuja” itafanyika karibu na makaburi ya mashahidi wasiojulikana katika Bustani ya Mellat.

• Meza za huduma (Gharah-Gosha) zitaanzishwa katika vituo vya Basiji kwa ajili ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wananchi na viongozi.

• Kila kituo cha Basiji kitakuwa na “Meza ya Jihadi” kwa ajili ya kupokea mahitaji ya wananchi.

Pia alitaja:

• Mkutano wa “Warembo wa Fatimiyya” katika misikiti na vituo vya Basiji.

• Vikao maalumu vya “Simulizi ya Ukweli” kwa mada ya “Uongozi wa Wanawake wa Basiji katika Malezi ya Kizazi Imara” na “Simulizi za Huduma za Hiari za Wananchi katika Vita vya Siku 12.”

• Uzinduzi wa nyumba za watu wasiojiweza na vituo vipya vya Basiji.

• Kumbukumbu za mashahidi katika sehemu tofauti chini ya mpango wa Mahfel Laleha.

• Pambizo za kidini za majumbani kupitia kampeni ya Kila Kituo — Husseiniyya Moja.

• Mpango wa kusoma vitabu Khat Ameen.

• Maonyesho ya sanaa na vituo vya huduma vya Salaam.

Katika hitimisho, Amini alisema kuwa:

• Mkusanyiko mkubwa wa Fatimiyya katika siku ya shahada ya Bibi Fatima (s).

• Utekelezaji wa matukio ya kitamaduni na kimalezi “Bibi Asiyejulikana” na “Hema la Uzazi.”

• Ziara kwa familia 186 za mashahidi chini ya mpango Yadegaraan-e Noor.

• Kuonyeshwa kwa filamu “Majnun” kwa umma.

• Kuachiwa huru kwa wanawake 18 wafungwa wasiokuwa na makosa ya jinai, waliyopewa majina matukufu ya Bibi Zahra (s).

Ni miongoni mwa mipango ya Sepah ya eneo la kati la Rasht katika Wiki ya Basiji.