Mahakama Kuu Yaweza Kuongeza Ufanisi wa Mfumo wa Kiislamu Kupitia Utekelezaji wa Haki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Ayatullah Reza Ramadhani, katika hotuba yake leo Jumapili, alibainisha kuwa Mapinduzi ya Kiislamu yalijengwa juu ya misingi ya haki, uhuru, kujitegemea na utawala wa wananchi chini ya mwongozo wa Uislamu. Alisisitiza kuwa madai haya ni makubwa, na licha ya shaka zilizojaribiwa kupandikizwa kuhusu uhalali na uwezo wa mfumo wa Kiislamu, Imam Khomeini (r.a) aliamini kuwa Uislamu una mpango kamili wa kuongoza jamii hata katika enzi za kisasa.

Ayatullah Ramadhani aliongeza kuwa ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu ulivunja hoja ya wale waliodai kwamba hakuna tena mapinduzi ya kidini yanayoweza kutokea katika ulimwengu wa leo. Baada ya karibu miaka 47, Jamhuri ya Kiislamu bado imesimama imara juu ya misingi yake na madai yake makuu kuhusu ufanisi, maendeleo na haki.

Haki: Kigezo cha Ufanisi wa Mfumo

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya AhlulBayt (a.s) alisisitiza kwamba utekelezaji wa haki ndiyo mizani ya kupima ufanisi wa mfumo wa Kiislamu.

Alisema kuwa maudhui ya haki hayahusiani na Mahakama pekee, bali yanajumuisha maeneo yote ya utawala kama:

kutunga sheria,

utekelezaji wa sera,

upangaji wa bajeti,

utamaduni,

mapambano dhidi ya umasikini,

na sekta nyingine muhimu za kijamii.

Alieleza kuwa haki ni dhana pana na ya kina, yenye uwezo wa kuleta mvuto, uthabiti na maendeleo katika jamii.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatullah Ramadhani alitoa mfano wa Hotuba ya Fadakiya ya Bibi Fatimah Zahra (s), akisema kuwa maulamaa wakubwa, akiwemo Allamah Jawadi Amoli, wametoa mafunzo marefu na ya kina kuhusu hotuba hii. Alisema kuwa hotuba hiyo ina hazina kubwa ya mafundisho ya kijamii, kisiasa na kiitikadi.

Majukumu ya Mahakama Kuu Katika Kuongeza Ufanisi wa Mfumo

Ayatullah Ramadhani alibainisha kuwa Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Kiislamu, kwa kuzingatia majukumu mazito iliyo nayo, inaweza kucheza nafasi muhimu katika kuongeza ufanisi wa mfumo wa Kiislamu.

Aidha, alitaja Wiki ya Basij na kusema kuwa Basij ni fikra, utamaduni na mtazamo wa kiimani, sio tu chombo cha kijeshi. Alieleza kuwa falsafa ya Basij inapasa kudhihirika katika nyanja zote za jamii: katika mahakama, uongozi wa serikali, bunge, wizara, na taasisi zote za utumishi wa umma.

Alitaja sifa za mtu wa Basij kuwa ni:

kuwa na maarifa,

nidhamu,

uaminifu,

kuishi kwa urahisi (simple lifestyle),

na kufanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi.

Ubora wa Bibi Fatimah Zahra (s) Katika Kuhuisha Mamlaka ya Uimamu

Katika kujibu swali kuhusu sifa iliyo bora zaidi ya Bibi Fatimah Zahra (s), Ayatullah Ramadhani alisema kuwa baada ya miaka mingi ya utafiti, ameona kuwa ubora mkuu wa Bibi Zahra (s) ni kuhuisha na kulinda mfumo wa Uimamu na uongozi wa AhlulBayt katika Ummah wa Kiislamu.

Alisisitiza kuwa utukufu wa Fatimah (s) hauhusiani tu na kuwa binti wa Mtume (s), mke wa Ali (a.s) au mama wa Hasan na Husayn (a.s), bali unatokana na daraja yake ya kipekee ya kiroho na nafasi yake katika kutetea Uimamu.

Ayatullah Ramadhani aliongeza kuwa Bibi Zahra (s) aliuhifadhi Mswada wa Ghadir ili usipotee katika historia, na kwamba Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni miongoni mwa matunda ya kufufuliwa kwa fikra ya Uimamu wa Ghadir katika zama hizi.