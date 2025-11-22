Ansarullah wa Yemen Waionya Saudi Arabia

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Arabi 21, Abdullah Al-Nuaimi, mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, alisisitiza kuwa Muhammad bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, hakujifunza kutokana na mashambulizi ya miaka minane dhidi ya Yemen; mashambulizi ambayo alianzisha na muungano wa Kiarabu, Marekani-Kizayuni wakati Yemen haikuwa na hata kombora moja.

Aliongeza: "Marekani itamtupa Bin Salman katikati ya mapigano haya na kisha kumwacha, kama ilivyomwacha Netanyahu."

Ali Al-Qahoum, mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya harakati hiyo, pia alisema: "Saudi Arabia inapaswa kukubali ukweli mpya nchini Yemen kama nchi. Mapinduzi ya Yemen yametokana na matakwa ya watu wa nchi hiyo."

Alisema: "Njia ya amani iko wazi, na milango yake iko wazi ikiwa Saudi Arabia ina nia ya dhati ya kufikia amani. Amani inafikiwa kwa kukomesha uchokozi, kukomesha uvamizi, kuondoa mzingiro, kujenga upya maeneo yaliyoathirika, pamoja na kuachilia wafungwa. Ndipo Wayemen wanaweza kutatua matatizo yao katika mazingira tulivu na imara bila uingiliaji wowoni kutoka nje."