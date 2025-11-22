Ukosefu wa Usalama na Mauaji ya Ndani Yaendelea; Miili ya Raia wa Syria Yapatikana

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Maalomah, SOHR ilitangaza kwamba, siku ya Ijumaa pekee, angalau raia wengine watatu wa nchi hiyo waliuawa kutokana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama na kuyumba kwa hali nchini Syria.

Kulingana na ripoti hiyo, miili ya vijana wawili wa Syria ilipatikana ndani ya Hospitali ya Al-Waer huko Homs, na iliripotiwa kwamba waliuawa katika hali zisizoeleweka baada ya kupotea kwa masaa kadhaa.

Pia, mwili wa raia mwingine wa Syria ulipatikana katika eneo la Maskana katika viunga vya mashariki mwa Aleppo.

SOHR ilisisitiza kuwa idadi ya waliofariki kutokana na ukosefu wa usalama nchini humo tangu mwanzo wa mwaka 2025 katika majimbo mbalimbali ya Syria imefikia watu 1,157.