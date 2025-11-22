Timu inayohusishwa na Utawala wa Kizayuni Yabadili Jina Chini ya Shinikizo la Waunga Mkono wa Palestina

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA likinukuu Agence France-Presse, timu ya baiskeli ya "Israel Premier Tech," ambayo imekabiliwa na maandamano kutoka kwa waunga mkono wa Palestina katika msimu huu wa mbio za barabarani, ilitangaza katika taarifa kwamba inabadilisha jina lake kuwa NSN (Never Say Never - Kamwe Usiseme Kamwe).

Kulingana na taarifa hiyo, chapa ya NSN kwa timu hiyo itasajiliwa nchini Uswisi, na timu itafanya kambi ya mazoezi wiki hii na kuendeleza mpango wake wa mashindano kwa kutumia chapa mpya, katika wiki zijazo, kuanzia Barcelona na Girona nchini Hispania.

Hapo awali, kampuni ya Canada "Premier Tech" ilitangaza kusitisha msaada wake wa kifedha kwa timu hii ya baiskeli inayohusishwa na utawala wa Kizayuni, na kujitenga na utawala huo.

Kampuni ya Canada "Premier Tech" ilitangaza kwamba inasitisha msaada wake wa kifedha kwa timu hiyo kufuatia maandamano makubwa dhidi ya ushiriki wa timu ya baiskeli ya "Israel Premier Tech" katika mashindano mbalimbali katikati ya vita vya Gaza.

Katika miezi ya hivi karibuni, katika njia za mashindano kadhaa makubwa ya kimataifa, timu ya baiskeli ya "Israel Premier Tech" ilikuwa imelengwa na waandamanaji wanaopinga mauaji ya halaiki ya utawala wa Kizayuni huko Gaza. Hatua mbalimbali za "Vuelta a España" katika miezi ya Agosti na Septemba zilisumbuliwa na maandamano na utumiaji wa bendera na wanaharakati wanaounga mkono Palestina.

Pia, kulikuwa na maandamano ya hapa na pale dhidi ya timu hii wakati wa ziara nyingine mbili muhimu nchini Italia na Ufaransa.

Chapa ya Premier Tech ya Canada baada ya kumalizika kwa Ziara ya Hispania, iliiomba timu kuondoa jina "Israel" kutoka kwa utambulisho na chapa yake, na timu ilikubali kujitenga na utambulisho wa Israeli, lakini uamuzi huu haukutosha kutuliza hali, na kampuni ya Canada ilitangaza Ijumaa kwamba inasitisha kabisa msaada wake wa kifedha kwa timu hiyo.

Taarifa ya kampuni ya Premier Tech inasema: "Baada ya mazungumzo mengi na timu na uchunguzi wa kina wa hali, Premier Tech imeamua kujiondoa kutoka kwa jina la mfadhili wa timu ya Israel kuanzia wakati huu."