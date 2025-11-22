Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, J.D. Vance, Makamo wa Rais wa Marekani, aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa X: "Wazo la kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi ili Kyiv ipate ushindi katika migogoro ni 'mawazo ya kimawazo' tu."

Aliongeza: "Kuna dhana kwamba tukitoa tu pesa zaidi; tutatuma silaha zaidi au kuimarisha vikwazo, ushindi uko karibu. Amani haifikiwi na wanadiplomasia au wanasiasa wanaoishi katika ulimwengu wa fikra za kimawazo, bali inafikiwa na watu wenye busara na wenye mtazamo wa kweli."

Afisa huyo wa Marekani aliwaita wakosoaji wa mpango wa amani wa Marekani nchini Ukraine kuwa ni watu ambao ama hawana taarifa za kutosha kuhusu mpango huo au hawaelewi hali halisi za uwanjani.

Vance alisisitiza kwamba pendekezo lolote la kutatua mzozo lazima likubalike kwa Urusi na Ukraine kama pande mbili zinazozozana, na lengo lake liwe kupunguza uwezekano wa kuanza tena kwa migogoro.