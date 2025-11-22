Afrika Kusini: Kutokuwepo kwa Marekani Hakuathiri Mkutano wa G20

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA likinukuu Novosti, chanzo kimoja katika serikali ya Afrika Kusini kilisisitiza kuwa kutokuwepo kwa Marekani kwenye mkutano wa G20 huko Johannesburg hakutaathiri mkutano huo hata kidogo.

Aliongeza kuwa, wakati huo huo, Pretoria itakaribisha uamuzi wa Marekani wa kushiriki katika kufunga mkutano huo.

Ikumbukwe kwamba Mkutano wa Viongozi wa G20 ulianza leo, Jumamosi, huko Johannesburg, Afrika Kusini; huu ni Mkutano wa kwanza wa G20 kufanyika barani Afrika.

Mkutano wa mwaka huu unaambatana na tofauti kati ya Washington na Umoja wa Ulaya kuhusu mustakabali wa Ukraine, pamoja na mkwamo katika mazungumzo ya hali ya hewa nchini Brazil.

Katika mkutano huu, viongozi wa dunia wakiwemo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, Waziri Mkuu wa China Li Qiang, Rais wa Brazil Lula da Silva, na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan wanahudhuria.

Hata hivyo, serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump ilitangaza kwamba vipaumbele vya Afrika Kusini katika ushirikiano wa kibiashara na hatua za hali ya hewa havilingani na sera za Marekani, na Rais wa nchi hiyo amejizuia kuhudhuria mkutano huo.

Kundi la G20 linajumuisha nchi wanachama 19 pamoja na Umoja wa Ulaya. Umoja wa Afrika unahudhuria baadhi ya mikutano ya kundi hili kama mgeni na mwangalizi.