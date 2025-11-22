Ziara ya Majenerali wa Marekani mjini Moscow Kujadili Mpango wa Amani wa Ukraine

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, gazeti la Uingereza The Guardian, likinukuu vyanzo vya Marekani, liliripoti kuwa kundi la majenerali wa Jeshi la Marekani huenda litaelekea Moscow kabla ya mwisho wa wiki hii kujadili mpango wa amani wa Washington kwa ajili ya Ukraine.

Kulingana na ripoti hiyo, mnamo Novemba 20, ujumbe wa Marekani ukiongozwa na Daniel Driscoll, Waziri wa Jeshi wa Marekani, ulikuwa umewasilisha mpango wa amani wa serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy mjini Kyiv.

Siku moja baadaye, Rais wa Urusi Vladimir Putin, katika mkutano wa Baraza la Usalama la nchi hiyo, alitangaza kwamba Moscow iko tayari kwa mazungumzo na kwamba mpango wa Marekani wenye vipengele 28 unaweza kuwa msingi wa kutatua mzozo.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Uingereza Financial Times, mpango wa amani wa Marekani unahitaji makubaliano makubwa kutoka Kyiv.

Reuters pia iliandika: "Serikali ya Marekani imeiomba Ukraine kusaini mpango huu hadi Novemba 27, vinginevyo usafirishaji wa silaha na ushirikiano wa kijasusi utasitishwa."