Araghchi: Propaganda za Wazayuni na Magharibi za kuonyesha Iran kama tishio zimeporomoka

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s.) – ABNA, "Seyyed Abbas Araghchi", Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, katika mahojiano, akieleza kwamba "kuzingatia majirani na mazingira ya jirani ya Jamhuri ya Kiislamu kunachukuliwa kuwa moja ya vipaumbele vyetu katika sera ya kigeni," alisema: "Utaratibu huu ulianza kutoka serikali iliyopita, ingawa pia ulifuatwa katika serikali zilizopita, na sisi pia tuliuchukulia kama kipaumbele cha kwanza cha Wizara ya Mambo ya Nje katika serikali ya kumi na nne."

Katika mahojiano na Khaneh Mellat, aliongeza: "Katika mwaka mmoja au miezi 14 iliyopita, mwingiliano wa kidiplomasia na nchi jirani umekuwa katika kiwango cha juu sana."

Waziri wa Mambo ya Nje alisisitiza: "Propaganda za utawala wa Kizayuni na nchi za Magharibi na jitihada zao za kuonyesha Iran kama tishio la kanda badala ya Israel, sasa zimevunjwa na zimeporomoka; bila shaka, mashambulizi, mauaji ya halaiki, majanga na uhalifu wa Israel katika kanda pia yamekuwa na athari katika suala hili."

Araghchi aliendelea: "Tumeanza diplomasia ya mikoa katika muda mfupi uliopita kwa sababu nchi zetu jirani zinaweza kuanzisha uhusiano mzuri wa kibiashara na mikoa inayopakana nao nchini mwetu ambayo ina uwezo mzuri sana."