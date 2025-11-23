Hizbullah Yatangaza Kuuawa Shahidi kwa Kamanda Wake Mwandamizi, Abu Ali Tabatabai

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Hizbullah ilisema katika taarifa yake kwamba Tabatabai aliuawa baada ya shambulio la anga la Israel kulenga jengo la makazi katika eneo la Harat Hreik lililoko Dhahiya, kusini mwa Beirut.

Katika taarifa hiyo, harakati hiyo ilisema:“Kamanda mkubwa Tabatabai (Abu Ali), baada ya maisha yaliyojaa jihad, ukweli, ikhlasi na uthabiti katika njia ya muqawama, amejiunga na msururu wa ndugu zake mashahidi. Hadi dakika za mwisho za uhai wake mwenye baraka, alikuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na adui wa Israel kwa juhudi na kazi isiyokatika.”

Taarifa hiyo iliongeza kuwa Tabatabai hakuwahi kukata tamaa katika kutetea ardhi na watu wake; alikuwa miongoni mwa wanamitindo wa mwanzo walioimarisha misingi ya muqawama ili uimbe kama nguvu madhubuti, yenye uwezo na inayolinda taifa na kuleta ushindi.

Hizbullah ilisisitiza kuwa:“Mujahidina, wakiwa wamebeba damu yake takatifu, wataendeleza njia yake kwa uthabiti na ushujaa, hadi miradi yote ya adui Mzayuni na mdhamini wake, Marekani, ishindwe kabisa.”

Awali, jeshi la Israel lilitangaza kuwa liliua Haitham Tabatabai katika shambulio lililofanywa leo mchana katika eneo la kusini mwa Beirut.

Kwa upande mwingine, Wizara ya Afya ya Lebanon ilithibitisha kuwa shambulio hilo la anga lilisababisha vifo vya watu 5 na majeruhi 28.