Mchango wa Dola Milioni 6.5 wa Adnan Ar’ur Wazua Gumzo Kubwa Mitandaoni: Fedha hizo Zimetoka Wapi?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, tangazo la mchango huu mkubwa lililotolewa Jumamosi usiku liliibua maswali mengi kutoka kwa watumiaji wa mitandao. Wengi wao walihoji chanzo cha kiasi hiki kikubwa cha fedha, na wakaanza kutoa maoni na nadharia mbalimbali.

Wakati huohuo, kituo cha habari cha al-Ikhbariyya al-Suriyya kiliripoti kwa dharura kiasi cha mchango huo. Hadi sasa, Ar’ur hajathibitisha moja kwa moja habari hiyo kwenye akaunti yake ya mtandao wa “X”, lakini hapo awali aliandika: “Nilitamani sana kushiriki katika kampeni zote za kuchangia ujenzi wa Syria yenye heshima na utu… lakini ugonjwa uliyonikumba miezi miwili iliyopita ulinizuia. Natumaini wote mtanikubalia udhuru.”

Aliongeza pia dua kwamba Mungu awasaidie Wasyria katika kulijenga tena taifa lao kwa imani na ustawi.

Katika hafla ya “Fidaa Li-Hamāh”, Ahmad al-Shar’a, rais wa mpito wa Syria, alinukuliwa na Shirika la Habari Rasmi la Syria akisema: “Wakati wa kujenga na kuhuisha upya nchi umeanza.”

Alisisitiza kuwa watu wanaoishi katika miji kama Hama, Homs, Idlib, Deir ez-Zor, Hasakeh, Raqqa, Daraa, Aleppo, Latakia, Tartous, Sweida na Quneitra wana haki ya kujenga Syria iliyo imara na yenye ustawi.

Al-Shar’a alihitimisha kwa kusema kuwa Syria inakabiliwa na changamoto kubwa, “lakini changamoto hizi zitashindwa kwa kuwaona watu wenye nia njema na kwa umoja wa wananchi.”