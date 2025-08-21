Ongezeko kubwa la bajeti ya ulinzi ya Taiwan huku kukiwa na mzozo unaoongezeka na China

Kwa mujibu wa Reuters, huku mazoezi ya kijeshi ya Marekani yakiongezeka karibu na kisiwa cha Taiwan, baraza la mawaziri la kisiwa hiki kinachojitawala lina mpango wa, chini ya shinikizo la Marekani, kuongeza bajeti ya ulinzi ya kisiwa hicho hadi dola bilioni 31.27, sawa na asilimia 3.3 ya pato la ndani la jumla. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2009 ambapo bajeti hii itazidi asilimia tatu.

Hatua hii inakuja wakati China imeongeza shinikizo la kijeshi na kisiasa kwa kisiwa hiki katika miaka mitano iliyopita kwa lengo la kuunganisha tena Taiwan na kuichukua kuwa sehemu ya ardhi mama. Beijing inaichukulia kisiwa cha Taiwan kuwa sehemu ya eneo lake na haijawahi kukataa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi ili kukichukua.

Taiwan, ambayo inakataa madai ya umiliki ya China, pia inakabiliwa na shinikizo kutoka Washington kuongeza gharama za ulinzi; shinikizo ambalo Marekani pia imeweka kwa washirika wake barani Ulaya. Lai Ching-te, kiongozi wa kisiwa cha Taiwan, alisema mwezi huu kwamba ana mpango wa kuongeza bajeti ya ulinzi ya kisiwa hicho hadi zaidi ya asilimia tatu ya pato la ndani la jumla.

Ndege za kivita za jeshi la anga la China huruka karibu na anga ya Taiwan karibu kila siku na hufanya mazoezi ya kijeshi mara kwa mara karibu na maji ya kisiwa hicho, huku ya hivi karibuni yakifanyika Aprili mwaka huu.

Kwa upande mwingine, China ilitangaza mwezi Machi ongezeko la asilimia 7.2 katika bajeti yake ya ulinzi ya mwaka huu, na kuifikisha kwa dola bilioni 248.17, ambayo ilizidi lengo la ukuaji wa uchumi wa Beijing la asilimia tano mwaka 2025.