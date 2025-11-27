Iravani: Marekani inalazimika kulipa fidia kamili kwa hasara za Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Amir Saeed Iravani, Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, katika barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, alisema: "Kitendo cha uvamizi kilichofanywa na utawala wa Kizayuni kwa uratibu na Marekani, kimefanyika dhidi ya mamlaka na uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na inachukuliwa kuwa ni ukiukaji wa wazi wa Kifungu cha 2(4) cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa. Uvamizi huu ulijumuisha mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia na mali na malengo ya kiraia; mashambulizi ambayo yalifanywa kwa kupuuza kabisa kanuni za msingi za sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za kibinadamu."

Diplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: "Marekani inalazimika kulipa fidia kamili kwa hasara zilizosababishwa na ukiukaji huo kwa Iran na raia wake, ikiwa ni pamoja na hasara yoyote ya kimwili na kimaadili. Hili, kwa mujibu wa sheria za kimataifa, linajumuisha wajibu wa kurejesha hali ya awali (restitutio in integrum) na kulipa fidia kwa hasara zinazotokana na hilo."

Alieleza wazi: "Wakati huo huo, ukiri kama huo unajumuisha jukumu la jinai la kibinafsi la kila afisa na mtu wa Marekani ambaye amehusika katika kufanya ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kufanya 'uhalifu wa uvamizi'."

Iravani alisema: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inahifadhi haki yake kamili na isiyopingika ya kufuatilia kupitia njia zote za kisheria zinazopatikana ili kuunda utaratibu wa uwajibikaji kwa wale waliohusika na pia kupata fidia kamili kwa hasara na hasara zote zilizopatikana kutokana na kitendo hiki cha kimataifa kisichofuata sheria."