Mapigano Kati ya Vijana wa Palestina na Vikosi vya Uvamizi Katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, vyanzo vya habari vimeripoti mapigano kati ya vijana wa Palestina na wanajeshi wa uvamizi katika mji wa Jaba', kusini mwa Jenin, Ukingo wa Magharibi.

Pia, wanajeshi wa utawala wa Kizayuni waliwakamata vijana watatu katika mji wa Aqaba, kaskazini mwa Tubas.

Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni walivamia mji wa Tubas.

Wakati huo huo, vyanzo vya Palestina vimeripoti mapigano kati ya walowezi na Wapalestina katika kijiji cha Al-Rashayda huko Bethlehem, Ukingo wa Magharibi.

Shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina huko Tubas lilitangaza leo jioni, Jumatano, kwamba watu 10 katika eneo hilo wamejeruhiwa kufuatia shambulio na kupigwa vibaya na vikosi vya uvamizi vya Israeli.