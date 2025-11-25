Majlisi ya Maombolezo ya Shahada ya Bibi Fatima Zahra (a.s.) Yafanyika Ngomboloni - Rufiji Kwa Usimamizi wa Hujjatul Asr Society Of Tanzania +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Kwa neema na taufiki ya Mwenyezi Mungu (s.w.), uongozi wa Hujjatul Asr Society of Tanzania mnamo tarehe 24 Novemba 2025 uliandaa na kusimamia Majlisi ya Maombolezo ya Shahada ya Bibi Fatima Zahra (a.s.), binti wa Mtume Muhammad (s.a.w.w). Maadhimisho haya yalifanyika katika Madrasat Zahra (s.a.), Ngomboloni – Rufiji, mkoa wa Pwani.

Mahali na Usimamizi

Majlisi ilifanyika ndani ya Madrasa na Msikiti wa Zahra (s.a.) uliopo Ngomboloni, chini ya usimamizi wa Hujjatul Asr Society of Tanzania, taasisi inayoongozwa na Maulana Sayyid Arif Naqvi (Mwenyezi Mungu Amhifadhi).

Mawaidha na Mada Zilizojadiliwa

Katika majlisi hiyo, masheikh mbalimbali walitoa hotuba na elimu kuhusu mambo muhimu yafuatayo:

1. Nafasi ya Bibi Fatima (a.s.) katika Uislamu

Walibainisha hadhi yake tukufu kama binti wa Mtume (s.a.w.w), mama wa Maimamu, na kielelezo cha uchamungu na utukufu wa tabia.

2. Maisha ya Bibi Zahra (a.s.) Kama Kigezo kwa Wanawake

Wazungumzaji walionyesha sifa zake za uvumilivu, ibada, uchaji Mungu na mchango wake katika kujenga jamii yenye maadili.

3. Dhuluma na Changamoto Alizokumbana Nazo

Walielezea kwa ufupi madhila aliyopitia baada ya kufariki kwa Mtume (s.a.w.w), na namna alivyobeba misimamo ya haki kwa moyo wa subira.

4. Njia za Kumuiga na Kumuenzi Bibi Fatima (a.s.)

Waumini walihimizwa kuyaishi mafunzo yake, kuimarisha utakasifu wa familia, na kusimamia misingi ya uadilifu, usawa na haki.

Ujumbe wa Hitimisho

Katika hotuba ya mwisho, Maulana Sayyid Arif Naqvi aliwakumbusha waumini umuhimu wa kuwaelekeza watoto wao kwenye kutafuta elimu, akisisitiza kuwa elimu ndiyo msingi wa kuwajenga vijana bora wanaonufaisha wazazi, jamii na Ummah mzima.