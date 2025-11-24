Kongamano la Waombolezaji wa Kike wa Fatimiyyah Kufanyika Mjini Qom - Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a) – ABNA – tukio kubwa la wapendao na wafuasi wa Bibi Fatima Zahra (a) litafanyika katika mji wa Qom sambamba na wakati wa adhuhuri wa shahada ya Bibi huyo mtukufu. Hafla hii inaandaliwa na Kundi la Kitamaduni na Kiutume la Roshd.

Matembezi hayo ya maombolezo yatafanyika siku ya Jumatatu tarehe 3 Azar saa 8 mchana (14:00), kwa kuhudhuriwa na baadhi ya wanazuoni wa kielimu pamoja na waimbaji na waombolezaji wa Ahlul-Bayt (a). Shughuli itaanza katika eneo la makaburi ya Mashahidi Wasiojulikana wa Kituo cha Uongozi wa Hawza ya Wanawake kilichopo Boulevard Amin, karibu na T-kavu ya Salarieh, pembeni ya Jengo la Masumiyyah.

Kutoka hapo, matembezi yataelekea katika makaburi ya Mashahidi Wasiojulikana katika Jami‘atu-z-Zahra (a) yaliyopo Boulevard Bu‘ali.

Kuswaliwa kwa Sala ya Kuomba Mvua (Salat al-Istisqa) katika eneo la kaburi la Shahidi Asiyejulikana kutakuwa miongoni mwa ratiba kuu za hafla hii, na litaswaliwa mwishoni mwa matembezi hayo.

Kongamano hili kubwa la wapendao Bibi Fatima Zahra (a) linaandaliwa na Kundi la Utamaduni na Utabligii la Roshd kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali zikiwemo: