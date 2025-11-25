Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu TASS, Dmitry Peskov, Msemaji wa Ikulu ya Rais wa Russia (Kremlin), aliwaambia waandishi wa habari: "Tuko tayari kabisa kwa mazungumzo, na lengo letu ni kufikia malengo kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia."

Alisisitiza kuwa msimamo wa Russia haujabadilika na umesisitizwa mara kwa mara na Rais wa Russia, Vladimir Putin.

Utawala wa Rais wa Marekani, Donald Trump, umewasilisha mpango wa vipengele 28 vya kumaliza vita kati ya Ukraine na Russia. Kulingana na mpango huu, Kyiv, kwa kubadilishana na kupata dhamana za usalama, itakabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Moscow na kukubali vikwazo katika uwanja wa uwezo wa kijeshi.

Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa Ukraine wameitikia vibaya mpango wa Marekani, wakitangaza kuwa unatimiza matakwa ya Russia. Ikulu ya White House imetangaza kuwa mpango wa Trump unaonyesha matakwa ya pande zote mbili katika mgogoro na unahakikisha maslahi ya pande hizo.