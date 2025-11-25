Masharti ya Mpango wa Amani wa Trump kwa Ukraine Yamepunguzwa hadi Vipengele 19

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, gazeti la The Guardian, likinukuu vyanzo vinavyofahamu suala hilo, liliandika: Ukraine inajitahidi kuandaa mazingira ya ushiriki wa washirika wake wa Ulaya katika mazungumzo na Washington kuhusu mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump.

Chombo hiki cha habari cha Magharibi kimeripoti kuendelea kwa mashauriano ya simu kati ya Kyiv na Washington na kuongeza: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy anaweza kukutana na Trump katika Ikulu ya White House mwishoni mwa wiki hii.

Waziri Mkuu wa Uingereza, Keir Starmer, pia ametangaza kuwa wanachama wa muungano wa waungaji mkono wa Ukraine watajadili mipango ya amani ya kumaliza vita vya Ukraine katika mkutano wa video mnamo Novemba 25.

Wakati huo huo, vyanzo vya The Guardian viliripoti kwamba Ukraine imefanikiwa kurekebisha mpango wa amani wa Marekani, kuondoa baadhi ya matakwa yasiyokubalika na kupunguza idadi ya vipengele vyake kutoka 28 hadi 19.

Gazeti la Financial Times pia liliandika kwamba baadhi ya watu walio karibu na Zelenskyy wanapinga safari yake inayoweza kufanyika Marekani na wana wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano katika uhusiano wake na Trump.

Mnamo Novemba 23, wajumbe wa Marekani na Ukraine walishauriana kuhusu mpango wa amani wa Marekani huko Geneva. Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, alielezea mkutano huo kama wenye manufaa.

Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Ukraine, pande zote mbili zimekubaliana juu ya vipengele vingi vya mpango huo, lakini vipengele vichache bado viko wazi kwa majadiliano katika mkutano ujao wa Zelenskyy na Trump. Tarehe ya mkutano huu bado haijabainishwa.