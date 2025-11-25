Macron Aasisitiza Kuhusu Kuhifadhi Nguvu ya Kuzuia ya Ulaya Dhidi ya Russia

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, alibainisha katika mahojiano na redio ya "RTL": Paris haipaswi kuonyesha udhaifu mbele ya tishio la Moscow. Kremlin imechukua msimamo "mkali zaidi" kuliko miaka iliyopita.

Aliongeza: "Kuonyesha udhaifu mbele ya tishio hili ni makosa. Ikiwa tunataka kujitetea, tunapaswa kuonyesha kwamba sisi si dhaifu mbele ya nguvu ambayo inatishia zaidi."

Rais wa Ufaransa, akijibu mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani kwa Ukraine, alisisitiza umuhimu wa Wazungu kuonyesha nguvu na kufanya maamuzi huru juu ya matumizi ya mali zilizozuiwa za serikali ya Russia.

Aliongeza: "Wazungu lazima wajiamulie wenyewe kuhusu mali za Russia zilizozuiwa, ambazo zimehifadhiwa zaidi nchini Ubelgiji."

Afisa huyo wa Ufaransa, akishukuru mpango wa amani wa Washington, alisema: "Mpango huu unahitaji marekebisho, na tunataka amani, si kujisalimisha."

Macron pia aliwataka Wazungu kutokuonyesha udhaifu kwa sababu suala hili linaweza kuifanya Russia iwe na ujasiri katika makabiliano ya kimkakati na Ulaya.

Aliongeza: "Mijadala yote huko Geneva ililenga kupinga kuzuia vikosi vya Ukraine. Hakuna vikwazo vinavyopaswa kuwekwa; dhamana ya kwanza ya usalama kwa Ukrainians na kwetu sisi ni jeshi lenye nguvu."