  1. Home
  2. service
  3. Habari za Amerika

Mazungumzo kati ya Marekani na Russia huko Abu Dhabi

25 Novemba 2025 - 13:30
News ID: 1754002
Source: ABNA
Mazungumzo kati ya Marekani na Russia huko Abu Dhabi

Vyanzo vya Marekani vimeripoti mkutano kati ya Waziri wa Jeshi wa nchi hiyo na ujumbe wa Russia huko Abu Dhabi.

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, kituo cha televisheni cha CBS, likinukuu vyanzo vya Marekani, kimeripoti kwamba Daniel Driscoll, Waziri wa Jeshi wa Marekani, alikutana na wajumbe wa ujumbe wa Russia huko Abu Dhabi jana, na mkutano huu utaendelea leo Jumanne.

Vyanzo hivyo vilisisitiza kwamba mkutano kati ya pande hizo mbili umepangwa kufanyika leo, ambapo watajadili njia za kumaliza vita nchini Ukraine.

Mazungumzo hayo yanafanyika wakati ambapo Donald Trump hivi karibuni amewasilisha mpango ambao kulingana nao, Ukraine ingemaliza vita nchini humo kwa kutoa makubaliano kwa Russia.

Your Comment

You are replying to: .
captcha