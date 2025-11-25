Mazungumzo kati ya Marekani na Russia huko Abu Dhabi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, kituo cha televisheni cha CBS, likinukuu vyanzo vya Marekani, kimeripoti kwamba Daniel Driscoll, Waziri wa Jeshi wa Marekani, alikutana na wajumbe wa ujumbe wa Russia huko Abu Dhabi jana, na mkutano huu utaendelea leo Jumanne.

Vyanzo hivyo vilisisitiza kwamba mkutano kati ya pande hizo mbili umepangwa kufanyika leo, ambapo watajadili njia za kumaliza vita nchini Ukraine.

Mazungumzo hayo yanafanyika wakati ambapo Donald Trump hivi karibuni amewasilisha mpango ambao kulingana nao, Ukraine ingemaliza vita nchini humo kwa kutoa makubaliano kwa Russia.