Rais wa Majlisi ya Umoja wa Waislamu Pakistan atangaza wasiwasi juu ya ongezeko kubwa la mashambulizi ya kigaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Seneta Raja Nasir Abbas Jafari alilaani vikali shambulio la kujitoa muhanga lililolenga makao makuu ya vikosi vya kijeshi huko Peshawar, na akatoa salamu za rambirambi kwa familia za mashahidi.

Amesema kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi katika kipindi cha wiki za karibuni kunadhihirisha kwamba kuna mkono wa mpangilio mahususi unaotaka kuathiri usalama wa taifa.

Rais wa Majlisi ya Umoja wa Waislamu Pakistan alisisitiza kuwa maadui wanajaribu kutumia changamoto na udhaifu wa ndani wa nchi kwa manufaa yao. Katika mazingira kama haya, amesema, wananchi wanatarajia uwazi, kuboreshwa kwa ubadilishanaji wa taarifa za kiusalama, na hatua madhubuti kutoka kwa taasisi za kiserikali.

Raja Nasir pia ametoa wito wa kuwatambua na kuwaadhibu wafadhili, wadhamini wa kifedha, na makundi washirika ya magaidi, akibainisha kuwa kuchukua hatua kali dhidi ya maadui wa nchi ni hitaji la dharura kwa ajili ya kufikia amani ya kudumu.