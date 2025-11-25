Qorbanali Pourmarjan Ateuliwa Msaada wa Mawasiliano ya Kimataifa wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ukaribu wa Madhehebu ya Kiislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) - Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ukaribu wa Madhehebu ya Kiislamu, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dr. Hamid Shahriari, ametangaza rasmi kuwa Dr. Qorbanali Pourmarjan ameteuliwa kuwa Msaidizi wa Mawasiliano ya Kimataifa wa jumuiya hiyo.

Sababu za Uteuzi

Katika hati ya uteuzi, Katibu Mkuu ameandika kuwa uteuzi wa Dr. Pourmarjan umetokana na ushirikiano wake wa dhati, uzoefu wa thamani, rekodi ndefu na ya kuangazia katika masuala ya kimataifa, pamoja na ufahamu wake wa kitaalamu na kiutendaji katika masuala yanayohusu Dunia ya Kiislamu.

Malengo na Majukumu

Dr. Shahriari amesisitiza katika hati yake kuwa, Msaidizi mpya wa Mawasiliano ya Kimataifa anatarajiwa kutumia uzoefu wake wa awali katika:

Kuimarisha na kuendeleza Jumuiya ya Kimataifa ya Ukaribu wa Madhehebu ya Kiislamu.

Kuchangia katika uundaji wa Ummah Moja ya Kiislamu .

. Kutimiza maono na miongozo ya Kiongozi Mkuu wa Dini .

. Kuimarisha mfumo mtukufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran .

. Kuunda mazingira mazuri ya umoja na ukaribu wa madhehebu ya Kiislamu.

Matakwa ya Mwisho

Katibu Mkuu amemalizia kwa kuelezea kuwa, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Hujjatul Asr (atfs.j), anamtakia Msaidizi mpya wa Mawasiliano ya Kimataifa mafanikio makubwa na uthibitisho wa Mungu katika majukumu yake mapya.