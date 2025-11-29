Adabu Muhimu Miongoni mwa Adabu za Kusoma Qur’an Tukufu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Usiku wa maneno, katika kimya ambacho hata nyota hazinong’onezi, Aya moja katika Suratul-Qasas ilinivuta:



«فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِیَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَا مُوسَیٰ إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ»

Nikasimama. Siyo kwa miguu, bali kwa moyo. Katika wakati huo, Mlima wa Twaa (kwa Mwenyezi Mungu) ulisimama ndani yangu.

Nikajiuliza: Musa aliona nini mpaka moyo wake ukatetemeka, kisha ukapata utulivu?.

Alisikia nini mpaka hakuona umuhimu wa sauti yoyote isipokuwa ile ya Mola wa Walimwengu wote?.

Ghafla, sauti ikasikika ndani yangu: “Ikiwa nawe pia unatamani kuisikia sauti ya Allah, soma Qur’ani!”

Lakini si kuiisoma kama kitabu cha maarifa ya kimaandishi,

bali kama kuingia katika eneo takatifu; Kama kupanda Mlima Twaa, ukiwa na moyo mtupu, mguu mtupu, na roho iliyonyenyekea…

Qur’ani si kitabu cha kusomwa kwa macho na kufahamika kwa akili tu. Qur’ani ni sauti ya Allah kwa mioyo yenye kusikia.

Adabu ya tilawa si mambo ya nje tu; adabu ya tilawa ni kutambua kuwa umeingia katika hadhira ya Mola,

kutambua kuwa kila aya ni pumzi kutoka kwa Rabbul-‘Aalamin, na wewe ndiye unayezungumziwa.

Ukikusudia kuwa kama “Kalimullah,” ukitamani Allah akuite kwa jina lako,lazima kuvua viatu vya mapenzi ya dunia, kujitenga na kelele za ulimwengu, kutafuta faragha safi, ukiwa na udhu na unyenyekevu, upige magoti mbele ya neno lililoteremshwa kutoka mbinguni, ulipige kwa sauti yenye huzuni - sio ili usikie, bali ili usikike.

Hapo, Qur’ani itazoeana nawe; na ukishakuwa wa karibu naye, itakufunulia uso wake, na itakupeleka kwenye karamu ya nuru.

Na katika faragha hiyo, katika wakati ambao hakuna sauti isipokuwa mapigo ya moyo wako na pumzi ya Aya, sauti itatoka katika mti wa roho yako:



«إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ»

Na wewe hutakuwa tena yule (wa swali) ulivyokuwa. Umegeuka kuwa Musa wa moyo wako mwenyewe.