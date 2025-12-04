Maduro: Mazungumzo ya simu na Trump yalikuwa ya kirafiki

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera, Rais wa Venezuela Nicolás Maduro alisema: "Mazungumzo na Rais Trump yanaweza kuchukuliwa kuwa ya kirafiki na yanayotegemea heshima ya pande zote."

Aliongeza kuwa simu hiyo inamaanisha ufunguzi wa mazungumzo kati ya nchi hizo mbili, na "tunaunga mkono mazungumzo kwa ajili ya kutekeleza amani, na pia diplomasia."

Kulingana na ripoti ya Al Jazeera, Maduro alisema kuwa watu wa Marekani wamechoka na vita na anajua kwamba hawataki uzoefu wa Libya, Iraq, Afghanistan, na Vietnam ujirudie.

Mtandao wa Al Mayadeen pia ulimnukuu Maduro akisema kwamba mazungumzo ya simu aliyofanya na Rais wa Marekani Donald Trump katika siku $10$ zilizopita yalifanywa kwa sauti yenye heshima.

Rais wa Venezuela pia alisisitiza: "Tunapaswa kudumisha utulivu usiotikisika na imani isiyoyumba katika ushindi wetu; ushindi ambao kwa hakika ni ushindi wa haki na amani."

Matamshi ya Maduro yanakuja masaa machache baada ya Rais wa Marekani kutangaza: "Kazi na Venezuela imepita hatua ya kutoa shinikizo, na wakati wa mazungumzo mafupi niliyokuwa nayo na Maduro, nilimjulisha kuhusu mambo kadhaa."

Katika maoni yake ya hivi karibuni kuhusu shambulio linalodaiwa dhidi ya makundi ya madawa ya kulevya huko Venezuela, pia alisema: "Tutaanza mashambulizi ya ardhini dhidi ya walanguzi wa madawa ya kulevya hivi karibuni."