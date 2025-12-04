Kulingana na shirika la habari la Abna, mtandao wa Russia Al-Youm (RT Arabic) umeripoti kuwa Leonid Slutsky, Mwenyekiti wa Kamati ya Mambo ya Kimataifa ya Duma ya Urusi, ameonya kwamba ikiwa nchi za Ulaya zitajaribu kutaifisha mali za Urusi, majibu ya Moscow yatakuwa makali.

Alisisitiza kuwa "wizi wa akiba ya fedha za kigeni ya Urusi hauwezi kuhalalishwa na mfumo wowote wa kisheria."

Slutsky pia alisema kuwa "Umoja wa Ulaya, kutokana na watu kama Kaja Kallas na Ursula von der Leyen, kwa hakika umegeuka kuwa genge la wezi na wauaji wa kitaaluma."

Aliongeza kuwa "Urusi itawaadhibu kwa mali na faida zilizozuiwa, na lazima wawajibishwe, hivyo hawapaswi kuwa na udanganyifu kwamba wanaweza kuepuka adhabu."

Taarifa hizi zinakuja wakati ambapo tovuti ya Politico, ikinukuu nyaraka zilizochapishwa, iliripoti kwamba Tume ya Ulaya imependekeza kwamba mali za Urusi zilizogandishwa zitumike kutoa fidia ya thamani ya euro $165$