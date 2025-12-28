Marekani na Utawala wa Kizayuni ni Sababu Kuu ya Kutokuwa na Utulivu / Kuondolewa Silaha kwa Upinzani, Mradi wa Kuangamiza Uwezo wa Lebanon

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-, Sheikh Naeem Qasim, Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon, katika hotuba yake iliyoandaliwa kwa mnasaba wa maadhimisho ya miaka miwili tangu kifo cha Haj Muhammad Hassan Yaghi, mmoja wa viongozi wakuu wa chama hicho, amesema kuwa Lebanon leo inakabiliwa na hali ngumu ya kutokuwa na utulivu kutokana na sera za Marekani na adui wa Kizayuni.

Aliongeza kuwa udhibiti wa Marekani katika sekta nyingi za kiuchumi umesababisha hali kuwa mbaya zaidi.

Njia ya Hizbullah ni Angavu na ya Uwajibikaji

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisisitiza kuwa njia ya chama chake ni ya uwazi na angavu. Alieleza kuwa Hizbullah haijatoa uhuru tu kwa Kusini mwa Lebanon, bali imechangia kuondoa udhibiti wa adui katika ardhi yote ya Lebanon.

Sheikh Naeem Qasim alisema kwamba chama hicho kinafanya kazi kwa uwiano na wananchi na serikali, na kila wakati kimekuwa na jukumu la kujenga taifa ndani ya mipaka ya sheria.

Alionyesha kuwa Lebanon ipo katika hatua muhimu ya kihistoria — ama kutawaliwa na wageni au kupata uhuru kamili. Amesisitiza kuwa hakuweza kurejesha mamlaka ya Lebanon isipokuwa kwa kuondoa wanajeshi wa kikoloni.

Kuondolewa Silaha kwa Upinzani: Njama ya Kuangamiza Lebanon

Sheikh Naeem Qasim alisema kuwa suala la kuondolewa silaha kwa upinzani ni njama ya Israeli. Kuondolewa silaha kwa upinzani ni sehemu ya mpango wa kuangamiza nguvu za Lebanon na ukiukaji wa mamlaka ya taifa katika ngazi zote.

Aliongeza kuwa lengo la njama hii ni kuishia upinzani na kuikalia baadhi ya ardhi za Lebanon. Kama ilivyokuwa kwa mapigano ya Golan ya Syria na kuunganishwa kwake na Israel, upinzani ndio uliozuia hilo. Upinzani ndio uliowatolewa wapiganaji wa Kizayuni nje ya Lebanon na kuzuia njama za kuunganisha ardhi za Lebanon na utawala huo.

Sheikh Naeem Qasim alisema: “Utawala wa Kizayuni hauwezi kuunganisha ardhi za Lebanon kwa sababu ya upinzani, na mapema au baadaye utatoweka kutokana na uwepo wa upinzani, serikali na wananchi.”

Israel Haukidhi Masharti ya Mapumziko ya Moto

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema kuwa Israel haijashikilia masharti ya mapumziko ya moto, huku upinzani ukiwa umeweka misingi ya kutii makubaliano hayo. Hali hiyo inaendelea na kuua raia wa Lebanon na shambulio la anga.

Alihoji serikali ya Lebanon: “Serikali iko wapi katika kulinda mamlaka ya taifa dhidi ya ukiukaji wa Israel? Wakati adui anakiuka mapumziko ya moto kwa uthabiti, si sahihi kutegemea upande mmoja tu kuzingatia makubaliano.”

Serikali Haiwezi Kuwa Mlinzi wa Aduu

Sheikh Naeem Qasim alisisitiza kuwa si sahihi kutegemea serikali ya Lebanon kuwa polisi wa kulinda usalama wa adui wa Kizayuni. Adui lazima atoke kabisa katika ardhi za Lebanon na kuwaachilia wote waliokamatwa wa Lebanon.

Aliongeza: “Sisi ndio wenye asili wa Lebanon; hivyo uvunjaji wa mamlaka lazima usemewe na adui wa Kizayuni aondoke.”

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: “Tutasimama imara, tutaendelea na upinzani na tutatimiza malengo yetu. Adui afanye lolote, kamwe hataweza kutunyima haki zetu.”

Adui Hawezi Kuunda Mgawanyiko

Sheikh Naeem Qasim alisema kuwa adui kamwe hataweza kuzuia maendeleo ya wapiganaji wa upinzani. Kusini mwa Lebanon ni ushahidi bora wa madai haya. Aidha, adui hawezi kuunda mgawanyiko kati ya wananchi na upinzani kwa kuingilia juhudi za ujenzi upya.

Alisisitiza kuwa Hizbullah na Harakati ya Amal wana nchi na ardhi ya pamoja na watabaki kama mkono mmoja.

Ufumbuzi wa Mgogoro unategemea Kutimiza Mapumziko ya Moto

Katibu Mkuu wa Hizbullah alimalizia kwa kusema kuwa ikiwa adui wa Kizayuni kweli anataka kutatua mgogoro, lazima atimize masharti ya mapumziko ya moto kikamilifu.

Sheikh Naeem Qasim aliongeza kuwa wananchi wote wa Lebanon wanataka mshikamano wa maneno ili kuokoa taifa na kuimarisha mamlaka yake.

Alisisitiza kuwa Hizbullah na upinzani, licha ya changamoto zote, wataendelea kuwa na heshima na nguvu.