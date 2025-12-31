Kuangamiza mpango wa nyuklia wa Iran ni ndoto / Tishio la kijeshi la Marekani dhidi ya Iran lina gharama kubwa kuliko uwezo wa Washington

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – katika mazingira ya kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na kiusalama Mashariki ya Kati na kuimarika kwa mijadala kuhusu programu za nyuklia na makombora ya Iran, harakati za kidiplomasia za utawala wa Kizayuni—hasa ziara ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwenda Marekani—zinafuatiliwa kwa karibu na wachambuzi wa kikanda na kimataifa.



Ziara hiyo ilifanyika wakati kulionekana kuwepo tofauti za mitazamo kati ya Washington na Tel Aviv kuhusu asili, wigo na gharama za makabiliano yoyote na Iran. Hata hivyo, baada ya mkutano kati ya Trump na Netanyahu, Rais wa Marekani alitishia kuwa iwapo Iran itajaribu kufufua programu yake ya nyuklia au kuharakisha na kupanua programu yake ya makombora, itakabiliwa na shambulio la kijeshi.



Katika muktadha huu, ABNA ilifanya mahojiano ya kiuchambuzi na Profesa Khaled Hussein, mhadhiri wa fizikia ya nyuklia katika Chuo Kikuu cha Lebanon na Mkuu wa Kituo cha Ushauri wa Kimkakati katika nyanja za usalama wa nishati ya nyuklia, nishati jadidifu na nishati ya jua nchini Lebanon, ili kujadili malengo halisi ya ziara hiyo, madai ya Marekani, na mabadiliko ya mizani ya kizuizi (deterrence) baada ya kile kinachoitwa “vita vya siku kumi na mbili.”



Hofu za Kimkakati za Israel na Ziara ya Netanyahu Marekani

Profesa Khaled Hussein alisema kuwa ziara ya Benjamin Netanyahu kwenda Marekani ilifanyika katika wakati ambao Israel inakabiliwa na hofu kubwa ya kimkakati—hofu iliyoimarika kwa kiwango kisicho cha kawaida baada ya uzoefu wa vita vya siku kumi na mbili na kushindwa kufikia ushindi wa wazi au kuanzisha kizuizi cha kudumu.



Alieleza kuwa lengo kuu la ziara hiyo halikuwa diplomasia ya kawaida, bali ni jaribio la kuunganisha tena usalama wa Israel na maamuzi ya moja kwa moja ya Marekani, na kuivuta Washington ichukue nafasi ya mdhamini au hata mshirika asiye wa moja kwa moja katika makabiliano yoyote yanayoweza kutokea na Iran.



Madai ya Trump na Uhalisia wa Programu ya Nyuklia ya Iran

Aliongeza kuwa madai ya Donald Trump kuhusu “kufufua” au “kuilemaza” programu ya nyuklia ya Iran ni ya matumizi ya kisiasa zaidi kuliko kuwa na msingi wa kiufundi na kisayansi. Kwa mujibu wake, miundombinu ya nyuklia ya Iran imejengwa juu ya vituo vingi, vilivyotawanyika na vilivyolindwa vikali, vilivyo katika kina cha kijiografia na miundo changamano ya kijiolojia; hivyo, kuzungumza kuhusu kuangamiza kabisa au kusimamisha kikamilifu programu hizo si jambo la uhalisia.



Khaled Hussein alibainisha kuwa kiwango cha juu kabisa ambacho operesheni ya kijeshi ingeweza kufikia ni kuleta uharibifu wa juu juu na wa muda mfupi, ambao Iran inaweza kuurekebisha ndani ya kipindi kifupi.



Kubadilika kwa Mwelekeo wa Israel kuelekea Programu ya Makombora ya Iran

Mtaalamu huyu wa masuala ya kimkakati alisisitiza kuwa mabadiliko ya mwelekeo wa Israel kutoka kwenye faili ya nyuklia kwenda kwenye programu ya makombora ya Iran ni uamuzi uliopimwa kwa makini.



Kwa mujibu wake, Tel Aviv imegundua kuwa ni vigumu kuhalalisha shambulio dhidi ya programu ya nyuklia ambayo kwa kiasi fulani iko chini ya usimamizi wa kimataifa; hivyo, kuonyesha tishio la makombora—hasa kwa kusisitiza masafa marefu—kunarahisisha kuvutia uungwaji mkono wa kisiasa na kisheria kutoka Marekani na Ulaya.



Aliongeza kuwa mkakati huu unalenga kuwasilisha “tishio la nje ya eneo,” ilhali kiini cha hofu ya Israel ni muunganiko wa uwezo wa makombora na nyuklia wa Iran katika mfumo mmoja wa kizuizi.



Mipaka ya Kijeshi ya Israel na Uwezo wa Iran

Khaled Hussein alisema kuwa Marekani—hasa katika kipindi cha Trump—haina hamu ya kubeba gharama za makabiliano ya moja kwa moja na hatarishi dhidi ya Iran, kwa kuwa mzozo kama huo huenda usibaki mdogo na unaweza kupanuka hadi kiwango cha kikanda au hata cha nje ya kanda.



Kwa mujibu wake, Washington inatambua vyema kuwa Iran ina uwezo mkubwa wa kustahimili shinikizo, kuendeleza mapambano ya muda mrefu na kusimamia vita vya kuchosha, ilhali Israel—kwa sababu ya mipaka yake ya kijiografia, udhaifu wa mbele ya ndani na unyeti wake kwa kipengele cha muda—haina uwezo huo.



Kupungua kwa Nafasi ya Nguvu ya Kijeshi na Kuibuka kwa Mchezaji Mpya wa Kikanda

Mhadhiri huyu wa chuo kikuu aliendelea kusema kuwa kukiri kwa baadhi ya wachambuzi na wataalamu wa Israel kuhusu ufanisi mdogo wa mifumo ya ulinzi wa makombora dhidi ya mashambulizi makubwa na ya wakati mmoja ni ishara muhimu ya mabadiliko ya taratibu katika mizani ya kizuizi.



Alifafanua kuwa hakuna mfumo wa ulinzi—hata ule wa hali ya juu zaidi—unaoweza kuwa salama kikamilifu dhidi ya idadi kubwa ya makombora yanayorushwa kutoka pande tofauti, na matukio ya hivi karibuni yameonyesha kuwa kina cha eneo la Israel ni dhaifu mbele ya hali kama hizo.



Alisisitiza kuwa uzoefu wa vita vya siku kumi na mbili na uwezo wa Iran wa kujenga upya haraka uwezo wake wa makombora umeweka mashaka makubwa juu ya ufanisi wa chaguo la kijeshi la Israel.



Kwa mujibu wake, hatua yoyote mpya ya kijeshi itakuwa na athari ya muda mfupi tu, na huenda ikasababisha kupanuka kwa mgogoro badala ya kuudhibiti. Ukweli huu ndio uliosababisha Marekani kuihimiza Israel kupunguza malengo yake ndani ya mipaka ya kijiografia iliyo karibu na kuepuka kuingia katika makabiliano mapana na Iran.



Alimalizia kwa kusema kuwa katika hatua ijayo, nafasi ya nguvu ya kijeshi ya moja kwa moja katika hesabu za kikanda itapungua na nafasi yake kuchukuliwa na usimamizi wa mizani ya nguvu, shinikizo za kisiasa na zana za kiuchumi.



Kwa mtazamo wa mchanganuzi huyu wa kimkakati, Iran sasa imekuwa mhusika mkuu katika mlinganyo wa kizuizi wa kikanda na hata wa kimataifa, na kosa lolote la mahesabu linaweza kufungua milango ya mgogoro mpana ambao udhibiti wa athari zake utakuwa mgumu sana.