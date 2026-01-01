Iran Yatilia Mkazo Uwezo wa Kijasusi na Kijeshi: Shambulio Lolote Litajibiwa kwa Haraka na Kwa Nguvu Kubwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mara tu baada ya vitisho vya Trump dhidi ya Iran, Ali Shamkhani, mshauri wa kisiasa wa Kiongozi wa Mapinduzi, alisema kuwa uwezo wa makombora na ulinzi wa Iran hauwezi kuzuiwa na hauhitaji idhini yoyote. Alionya kuwa shambulio lolote la kichokozi litajibiwa haraka na kwa nguvu kubwa, zaidi ya matarajio ya waliolipanga.