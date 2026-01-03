Mabomu ya Atomiki ya Marekani: Historia ya Maangamizi na Maafa ya Kibinadamu | Msimulizi: Al-Muhtaram Salum Bendera +Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mbali na Japan, Marekani imehusika katika matumizi na majaribio ya mabomu ya atomiki katika maeneo mengine pia, jambo ambalo mara nyingi halizungumzwi sana katika historia rasmi. Hata hivyo, tukio linalojulikana zaidi ni lile la Agosti 6, 1945, ambapo jiji la Hiroshima lilishambuliwa kwa bomu la atomiki, likifuatiwa siku tatu baadaye na shambulio jingine dhidi ya Nagasaki.

Mashambulizi hayo hayakuleta tu uharibifu mkubwa wa miundombinu na uchafuzi wa muda mrefu wa mazingira, bali pia yalisababisha vifo vya papo kwa papo vya takribani watu laki mbili na elfu ishirini. Maafa hayo hayakuishia hapo; kwa miongo kadhaa iliyofuata, makumi ya maelfu ya watu waliendelea kuathiriwa kiafya, huku wengi wakizaliwa na vilema, saratani na maradhi mengine yatokanayo na mionzi ya nyuklia.

Historia hii inabaki kuwa ushahidi mchungu wa madhara ya silaha za maangamizi makubwa, na ni kumbusho kwa wanadamu juu ya gharama kubwa ya vita, pamoja na umuhimu wa kulinda amani na utu wa binadamu dhidi ya matumizi ya nguvu zisizo na mipaka.