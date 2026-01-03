Kiongozi wa Mapinduzi: Tunazungumza na Waandamanaji, lakini Wachochezi wa Ghasia Lazima Wadhibitiwe

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa kutoa malalamiko kwa njia halali ni haki ya raia, lakini amesisitiza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya maandamano ya haki na vitendo vya ghasia na vurugu.

Ameeleza kuwa serikali na viongozi wanapaswa kusikiliza na kuzungumza na waandamanaji wenye madai ya msingi, kwa kuwa mazungumzo ni njia sahihi ya kushughulikia malalamiko ya wananchi. Hata hivyo, amebainisha wazi kuwa kuzungumza na wachochezi wa ghasia hakufai, kwani lengo lao si marekebisho bali ni kuleta machafuko na kuvuruga amani ya jamii.

Kwa mujibu wa Kiongozi wa Mapinduzi, watu wanaohusika na ghasia wanapaswa kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria na kurejeshwa katika mipaka ya sheria, ili kulinda usalama wa taifa na utulivu wa kijamii.

Kauli hii inakuja katika muktadha wa kusisitiza msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu wa kutenganisha kati ya madai halali ya wananchi na njama za vurugu zinazoendeshwa na watu au makundi yanayolenga kudhoofisha uthabiti wa nchi.