Iran Yafanikisha Kutengeneza Chanjo Mbili Ndani ya Nchi, Ikiimarisha Afya na Kuokoa Dola Milioni 100

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Iran imefanikiwa kutengeneza chanjo mbili zinazotengenezwa ndani ya nchi—pneumococcal na meningococcal - ikifanikisha hatua kubwa katika kujitegemea kwa sekta ya afya. Mafanikio haya yameokoa takriban dola milioni 100 kwa sarafu ya taifa, yameimarisha miundombinu ya afya ya umma, kuongeza usalama wa afya ya taifa, kupunguza gharama za matibabu, na kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa uingizaji wa bidhaa za nje, huku yakionyesha uwezo unaokua wa Iran katika bioteknolojia na uvumbuzi wa huduma za afya.