Simulizi la Kiongozi wa Mapinduzi kuhusu matukio ya hivi karibuni nchini Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, leo asubuhi amesema: Kwanza, tabaka la wafanyabiashara wa soko (bazaar) ni miongoni mwa makundi yaliyo waaminifu zaidi kwa Mfumo wa Kiislamu na Mapinduzi ya Kiislamu. Tunalijua soko vyema. Haiwezekani, kwa jina la soko au wafanyabiashara, kupambana na Jamhuri ya Kiislamu na mfumo wa Kiislamu. Ndiyo, mikusanyiko hii kwa kiasi kikubwa ilihusisha wafanyabiashara, na madai yao yalikuwa ya haki.

Mimi mwenyewe nimesikia hili kupitia televisheni na pia nimeliona katika tathmini na utekelezaji wa mambo. Mfanyabiashara anapoona hali ya kifedha ya nchi - kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa na kutokuwepo kwa uthabiti wa bei ya sarafu ya ndani na ya kigeni - hali inayosababisha mazingira ya biashara kukosa utulivu, husema: “Siwezi kufanya biashara.” Hilo ni jambo la kweli. Viongozi wa nchi wanalikubali hili, na ninafahamu kuwa Rais mheshimiwa na viongozi wengine wa juu wako katika jitihada za kutatua tatizo hili. Hili ni tatizo halisi, na pia kuna mkono wa adui ndani yake.

Niongeze hili pia: kupanda holela kwa thamani ya sarafu za kigeni na kutokuwepo kwa uthabiti wake—kupanda na kushuka bila mpangilio kiasi kwamba mfanyabiashara hajui afanye nini—hali hii si ya kawaida; ni kazi ya adui. Bila shaka, lazima ichukuliwe hatua za kuizuia. Rais na wakuu wa mihimili mingine ya dola pamoja na maafisa wengine wanajitahidi kwa mbinu mbalimbali kurekebisha hali. Kwa hiyo, malalamiko ya wafanyabiashara yalihusu jambo hili, na hilo ni dai la haki. Kilicho muhimu ni kwamba baadhi ya watu waliotajwa na kuchochewa, vibaraka wa adui, wanasimama nyuma ya wafanyabiashara na kutoa kauli mbiu dhidi ya Uislamu, dhidi ya Iran na dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu - hilo ndilo jambo hatari.

Malalamiko ni haki, lakini malalamiko ni tofauti na ghasia. Sisi tunazungumza na mwenye kulalamika; viongozi wanapaswa kuzungumza na wenye madai. Lakini kuzungumza na mchochezi wa ghasia hakuna faida. Mchochezi wa ghasia lazima arejeshwe mahali pake kwa mujibu wa sheria.

Haikubaliki kabisa kwamba watu fulani, kwa visingizio na majina mbalimbali, waje kwa nia ya kuharibu na kuvuruga usalama wa nchi, wakajipenyeza nyuma ya wafanyabiashara waumini, waadilifu na wa kimapinduzi, kisha watumie vibaya malalamiko yao kufanya ghasia. Ni lazima adui atambuliwe; adui hakai kimya—hutumia kila fursa. Hapa waliona fursa na wakataka kuitumia. Hata hivyo, viongozi wetu walikuwepo uwanjani na wataendelea kuwepo. Kilicho muhimu ni jumla ya taifa. Kilicho muhimu ni yale yaliyomfanya Sulaimani awe Sulaimani: imani, ikhlasi na vitendo. Kilicho muhimu ni kutokuwa na hali ya kutojali mbele ya vita laini vya adui na propaganda zake.

Muhimu zaidi ni kwamba mtu anapohisi adui anataka kwa jeuri kulazimisha jambo kwa nchi, kwa viongozi, kwa serikali na kwa taifa, basi asimame kwa nguvu kamili dhidi ya adui na ajisitiri kifua. Hatutapunguza msimamo mbele ya adui. Kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa kutegemea msaada Wake, na kwa kujiamini juu ya ushirikiano wa wananchi, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutamwangusha adui chini ya magoti.