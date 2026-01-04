Marekani na Israel Baada ya Kushindwa katika Vita vya Siku 12; Wanajaribu Kuchochea Ghasia Nchini Iran / Vyombo vya Habari Vihangaike Kutoa Ukweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s) -ABNA-, baada ya kushindwa kwa Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel katika vita vya siku 12, dalili zinaonesha kuwepo kwa juhudi zilizopangwa za kuhamishia shinikizo hilo ndani ya Iran; juhudi ambazo kwa mujibu wa wachambuzi zinalenga kuchochea misukosuko ya kiuchumi na kijamii.

Katika muktadha huo, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza tofauti iliyo wazi kati ya maandamano ya madai halali na ghasia, akibainisha kuwa kutumia vibaya madai ya wananchi ili kuleta ukosefu wa usalama ni jambo lisilokubalika kabisa.

Zaynab Farhat, mwanaharakati wa vyombo vya habari kutoka Lebanon, katika mahojiano na shirika la habari la ABNA, alisema kuwa misukosuko ya hivi karibuni ni sehemu ya mradi wa muda mrefu wa kuyumbisha uthabiti wa ndani wa Iran - mradi ambao Marekani na Israel wamekuwa wakiutekeleza kwa miaka mingi kwa kutumia mamia ya mamilioni ya dola.

Kwa mujibu wake, mhimili wa Marekani na Israel kwa muda mrefu umekuwa ukifadhili moja kwa moja mitandao na viongozi wa ghasia, kwa lengo la kugeuza maandamano ya raia na kuyapeleka barabarani katika mwelekeo wa machafuko.

Farhat aliongeza kuwa maadui wa Iran hutumia kila tukio la ndani - iwe ni changamoto za kiuchumi au matukio ya kijamii - Kulikuza kupita kiasi na kupotosha ukweli. Alisema kuwa hata kupanda kwa thamani ya dola, baada ya kushindwa kwao hivi karibuni, kumegeuzwa kuwa kisingizio kipya cha kuchochea ghasia.

Mwanaharakati huyo wa vyombo vya habari alisisitiza kuwa kuelimisha umma na kufafanua ukweli ndizo silaha muhimu zaidi za kukabiliana na mradi huu wa fitna. Akirejelea uzoefu wa vyombo vya habari vya Gaza, alisema kuwa uchapishaji endelevu wa picha na simulizi za kweli unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa maoni ya umma duniani.

Alionya pia kuwa vipande vya video vilivyokatwa na kuwekewa sauti upya ni miongoni mwa zana kuu zinazotumiwa na wachochezi wa ghasia ili kuupindua ukweli.

Farhat alihitimisha kwa kusisitiza kuwa vyombo vya habari vya Iran vinapaswa kwenda zaidi ya lugha ya Kiajemi na kuwekeza katika uzalishaji wa maudhui kwa lugha za Kiarabu na Kiingereza, kwani hadhira isiyo ya Kiirani - kutokana na utawala wa vyombo vya habari vya Magharibi - iko katika hatari kubwa zaidi ya kupokea simulizi potofu kuhusu hali ya ndani ya Iran.