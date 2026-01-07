Sayyid Hassan Khomeini: Baraka za Mitume Ziko Katika Kuleta Maana Maishani mwa Binadamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Sayyid Hassan Khomeini: Mitume na Wateule wa Mungu Huleta Maana na Baraka Maishani mwa Binadamu

Hujjatul Islam wal Muslimeen Sayyid Hassan Khomeini, kiongozi wa Haram ya Imam Khomeini (r.a), alisema siku ya Jumatano katika sherehe ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo (a.s), iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Ahlul-Bayt (a.s), kwamba sifa kuu ya mitume na wateule wa Mungu kama ilivyoelezwa katika Qur’ani ni “kuwepo kwa baraka”. Huu msamiati umetumika pia kwa Yesu (a.s), aliyechaguliwa na kutumwa na Roho Mtakatifu na kuwa kielelezo cha baraka.

Mafumbo ya “Baraka”

Sayyid Hassan Khomeini alielezea maana ya baraka akisema: katika maana ya kawaida, mara nyingi baraka huhesabiwa kwa ongezeko la mali pekee, lakini kwa maana ya kina zaidi, kuwepo kwa baraka kwa mitume kunamaanisha kwamba hutoa maana na mwongozo katika maisha ya binadamu. Bila Mungu, maisha ya binadamu hayana maana, na ni imani kwa Mungu inayotoa mwelekeo na maana ya kweli katika maisha.

Aliongeza kuwa imani kwa Mungu ni imani kwa nguvu iliyo juu ya ulimwengu wa mali na mwili, inayoweza kubadilisha maisha ya mtu binafsi, kijamii, na mioyo ya binadamu. Mioyo ipo mikononi mwa Mungu, na mitume hutoa baraka na maana kwa maisha ya binadamu kwa kuanzisha imani.

Maisha Yasiyo na Mwisho wa Kimwili

Sayyid Hassan Khomeini alisema kuwa dini hujenga imani kwamba maisha ya binadamu hayako tu katika kipindi cha miaka 70 au 80 ya maisha ya dunia, na kwamba kifo sio mwisho wa binadamu, bali binadamu anaendelea katika upeo mpana zaidi, ulio juu ya maisha ya kimwili. Katika dini za Ibrahimu, maana hii huunganishwa na kuungana na chanzo cha maisha.

Aliongeza kuwa katika mafundisho ya kifalsafa na kiroho ya dini, kuna dhana kama “qurb al-nawafil”, ambapo binadamu anakaribia sana kwa Mungu kiasi kwamba matakwa, kuona na mapenzi yake yanapata rangi ya kiungu, na kuonyesha muungano wa kiroho na ukweli wa Mungu.

Upatano wa Wafuasi wa Dini Zote

Khomeini alisisitiza kuwa waumini, bila kujali tofauti zao za kiasili, wanakutana katika sehemu moja: wote Waislamu, Wakristo na Wayahudi wanamwamini Mungu na wanataka kumkaribia. Anasema kuwa migongano ya dunia haihusiani na dini, bali inahusiana na dini-ya-kuabudiwa (religion-worshiping).

Aliongeza: Dini haikuumbwa kwa ajili ya kuabudiwa; Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa. Dini ni njia ya kufikia ukweli wa juu. Pale ambapo jinai inafanywa kwa jina la dini, dini imepotea kutoka kwenye lengo lake. Hii inaweza kuwa jinai inayofanywa kwa jina la Musa (a.s), Mtume Muhammad (s.a.w), au Yesu (a.s).

Uhalisia wa Leo na Historia

Sayyid Hassan Khomeini alielezea kuwa dhulma zinazofanyika leo, kama Gaza au shambulio za ISIS kwa jina la Uislamu, au ukatili unaofanywa kwa jina la Ukristo, haziwakilishi maana ya kidini. Hizi ni matokeo ya dini-ya-kuabudiwa na kutokufuata ukweli wa ibada kwa Mungu.

Alisisitiza kuwa Yesu (a.s), Mtume Muhammad (s.a.w), Amirul Mu’minin Ali (a.s), na wateule wote wa Mungu ni wenye baraka, kwani hutoa maana kwa maisha ya binadamu. Bila Mungu, binadamu hugeuka kuwa kiumbe mkali na mnyama, hata chini ya kiwango cha wanyama.

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Khomeini aliongeza: historia ya binadamu si ya heshima pekee; mamilioni ya watu wamepoteza maisha yao kutokana na vita na mauaji. Katika tamaduni zote na nchi zote, kulikuwa na wauaji wengi. Hali ya maana ya historia ya binadamu ni mitume tu.

Mitume walikuwa ndio waliotoa maana na baraka kwa maisha ya binadamu kupitia mafundisho yao, maonyesho ya kiroho na mwongozo wa kweli.

Alihitimisha kwa kusema: mtu yeyote anayetaka kujua ikiwa maisha yake yamebarikiwa au la, lazima arejee moyoni mwake. Kadri uhusiano wa binadamu na Mungu unavyoongezeka, mwanga, huruma na muungano wa kiungu huongezeka ndani yake – na hiyo ndiyo baraka halisi.