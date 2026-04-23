Wakilishi wa Kiongozi wa Waishi wa Bahrain: Watu wa Iran walikomesha shida ya Mossad kabla ya kuanza

Sheikh Abdullah al-Dibbagh, wakilishi wa Kiongozi wa Waishi wa Bahrain, alijibu mhadhiri wa habari wa Meh katika Uwanja wa Mapinduzi mjini Teherani kuhusu upinzani wa watu wa Iran katika vita vya Ramadhani akisema: "Kwa heshima na adabu kubwa kwa watu wakubwa wa Iran; watu hawa wamekwenda mitaani na wanamwuliza utawala wa faqih, nguvu zilizopigwa na nguvu za ngazi ya ngazi."

Aliongeza: "Ikiwa watu wa Iran wangekuwa hawajawahi kutoka mitaani, wafanyabiashara wa Mossad, wanaoharibu, na watu wa mshtuko wangeingia, lakini kuingia kwa watu wa Iran kwenye uwanja umekomesha shida hii kabla ya kuanza."

Aliendelea kusema: "Kwa umoja wa pembe tatu hizi; yaani, watu, utawala wa faqih, na nguvu zilizopigwa, Iran itafikia ushindi mkubwa, wenye nguvu, na wenye mafanikio hivi karibuni."