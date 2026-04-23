Waziri wa hali ya siasa ya kizayuni: Tunataka kupanisha mipaka kwenda Gaza, Lebanon na Syria

Kulingana na habari za Abna kupitia mtandao wa al-Masirah, "Bezalel Smotrich" waziri wa fedha wa hali ya siasa ya Israel katika mazungumzo na gazeti la kizayuni Jerusalem Post ili kuthibitisha upanuzi wa hali ya siasa ya utawala wa ukoloni alidai: Tunahitaji "mipaka mikubwa zaidi" katika Gaza, Lebanon na Syria.

Alatangaza kwamba Marekani inasaidia kwa ukamilifu upanuzi wa makazi katika pwani ya magharibi.

Smotrich pia alisema kwamba ushirikiano kamili na msaada wa kina kutoka kwa serikali ya sasa ya Marekani katika ujenzi, upangaji na masuala ya usalama katika pwani ya magharibi ipo.

Alidai pia: Mipaka ya mwaka 1967 haina uwezo wa kujilinda na hailingani na jiografia.