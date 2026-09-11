Ansarullah Yaongeza Ushawishi Bab al-Mandab, Bei ya Mafuta ya Brent Yapanda Zaidi ya Asilimia 5 %

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– kundi la Ansarullah nchini Yemen limeongeza ushawishi wake katika Mlango wa Bab al-Mandab, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na France 24, hatua hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu athari zinazoweza kujitokeza katika usafirishaji wa kimataifa na masoko ya nishati, kutokana na umuhimu wa kimkakati wa Mlango wa Bab al-Mandab.



Wakati huo huo, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imepanda kwa zaidi ya asilimia 5, na kufikia zaidi ya dola 106 kwa pipa, huku masoko yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama katika njia hiyo muhimu ya baharini.



Bab al-Mandab unaunganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden na ni miongoni mwa njia muhimu zinazotumiwa na meli za biashara na usafirishaji wa nishati kati ya maeneo mbalimbali ya dunia.