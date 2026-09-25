Sala ya Ijumaa Yahuishwa katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi nchini Malawi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Sala ya Ijumaa ya tarehe 25 Septemba 2026 imefanyika katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi nchini Malawi, kituo kinachohusishwa na uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania.

Ibada hiyo imehudhuriwa na wanafunzi wa Hawza, walimu pamoja na waumini na Waislamu wa eneo hilo.

Sala na khutba ya Ijumaa imeongozwa na Sheikh Maulana Kamrani, ambaye katika khutba yake amezungumzia kwa kina lengo na falsafa ya kuumbwa kwa mwanadamu, akisisitiza umuhimu wa mwanadamu kutambua njia sahihi ya maisha na kutekeleza wajibu wake wa kiroho na kimaadili mbele ya Mwenyezi Mungu.

Katika khutba hiyo, Sheikh Kamrani ameeleza mambo mbalimbali yanayohusiana na lengo la uumbaji, yakiwemo:

🔹 Namna ya kufanya ibada na kujenga uhusiano sahihi kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu.

🔹 Athari na baraka za ibada katika maisha ya mtu binafsi na jamii.

🔹 Sababu kuu za kutenda dhambi na mambo yanayomsukuma mwanadamu kuelekea katika maasi.

🔹 Shirki iliyofichika na kufuata matamanio ya nafsi kama miongoni mwa vikwazo vinavyomzuia mwanadamu katika safari ya utumwa wa Mwenyezi Mungu na ukamilifu wa kiroho.

Mwisho wa khutba, Sheikh Kamrani amesisitiza umuhimu wa kujijenga kiroho na kimaadili, kuimarisha moyo wa kumtii Mwenyezi Mungu, kupambana na matamanio ya nafsi na kuzingatia lengo halisi la kuumbwa kwa mwanadamu.

Aidha, amewahimiza waumini kutumia mafundisho ya Uislamu katika kupanga maisha yao kwa namna inayolenga kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kufikia ukamilifu wa kiroho.

Ibada hiyo imefanyika katika mazingira ya kiroho na kielimu, na kutoa fursa ya kuimarisha maarifa ya kidini, maadili na malezi ya wanafunzi na waumini wanaoshiriki shughuli za Kituo cha Kiislamu Al-Hadi nchini Malawi.

Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) - Tanzania